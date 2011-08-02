У поїздах запрацює бездротовий зв'язок на базі WIMAX

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») готується до введення послуги бездротового зв`язку у вітчизняних пасажирських поїздах на базі технології WIMAX.

Як повідомляє прес-центр «Укрзалізниці», про це повідомив генеральний директор відомства Володимир КОЗАК у ролику, викладеному на YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=8V65BCyD3ag).

За словами В.КОЗАКА, вперше бездротовий зв`язок буде випробуваний на швидкісній ділянці за маршрутом Львів-Київ-Харків-Донецьк, що готується до введення швидкісного руху.

Як відзначив гендиректор відомства, роботи із забезпечення ділянки зв`язком технології WIMAX вже ведуться. При цьому «Укрзалізниця» розраховує на використання WIMAX і для своїх технологічних потреб - бездротової системи спілкування різних підприємств, що входять до складу «Укрзалізниці». Зараз «Укрзалізниця» шукає партнерів серед комунікаційних компаній, готових реалізувати проект із забезпечення бездротовим зв`язком пасажирських поїздів на всіх діючих в Україні напрямах.

«Сьогодні ми розглядаємо ті пропозиції, які нам дають кращі компанії України і Європи. І, природно, краща пропозиція буде втілена в життя. Ми використовуватимемо WIMAX для передачі через Wi-Fi послуги Інтернет-зв`язку, телебачення, мобільного зв`язку. Я хочу запевнити наших пасажирів у тому, що ця робота буде виконана вчасно, і всі якісні послуги, яких вимагає сьогодення, все це буде впроваджено на українських залізницях», - сказав В.КОЗАК.

Як зазначається в повідомленні, технології сімейства 802.16 дозволяють економічно ефективніше (порівняно з дротовими технологіями) надавати доступ до мережі новим клієнтам і розширювати спектр послуг та охоплювати нові труднодоступні території. Крім того, вони простіші у використанні, ніж традиційні дротові канали.

«До Євро-2012 у нас очікується більш як мільйон уболівальників. Вони подорожуватимуть між обласними центрами і найбільшими містами нашої країни. І буде дуже приємно, перебуваючи в поїзд, спілкуватися в Інтернеті зі своїми друзями і ділитися враженнями від того чи іншого матчу», - сказав В.КОЗАК. Як нагадали у відомстві, між містами, які прийматимуть матчі футбольного чемпіонату Євро-2012 наступного року, будуть запущені нові сучасні електропоїзди для сполучення, куплені у південнокорейського виробника Hyundai.

Довідка УНІАН. WIMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) стандарту IEEE 802.16 - стандарт бездротового зв`язку, що забезпечує широкосмуговий зв`язок на значні відстані зі швидкістю, що відповідає кабельному з`єднанню.

WIMAX підходить для вирішення наступних завдань: з`єднання точок доступу Wi-Fi один з одним та іншими сегментами Інтернету; забезпечення бездротового широкосмугового доступу як альтернативи виділеним лініям і DSL; надання високошвидкісних сервісів передачі даних (до 3Мб/с) і телекомунікаційних послуг; створення точок доступу, не прив`язаних до географічного положення. WIMAX дозволяє здійснювати доступ до Інтернет на високих швидкостях, із набагато більшим покриттям, ніж у Wi-Fi мережі.