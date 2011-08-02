У таборах залізниць цього літа оздоровилися близько 13 тисяч дітей

Під час літніх канікул 2011 року в оздоровчих установах України вже відпочили майже 13 тис. дітей і ще більше 3 тис. перебувають у залізничних галузевих здравницях.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Серед них з багатодітних та малозабезпечених сімей - 327, сиріт - 49, інвалідів - 15, дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків, - 26, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи - 167.

Як нагадують у відомстві, зараз на балансі залізниць України знаходиться 27 дитячих оздоровчих установ, які можуть прийняти одночасно більше 7 тис. дітей.