«Бориспіль» в липні обслужив абсолютний максимум пасажирів - майже 1 млн. осіб

В аеропорту «Бориспіль» протягом липня ц.р. зафіксовано абсолютний максимум обслуговування пасажирів за всю історію існування повітряних перевезень в Україні - 910 тис. 285 пасажирів (у 2010 році за аналогічний період аеропорт прийняв 754 тис. 805 пасажирів).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі аеропорту.

Крім того, в липні був зафіксований абсолютний добовий максимум - 34 тис. 762 пасажира (30 липня) і абсолютний тижневий максимум - 213 тис. 101 пасажир (останній тиждень місяця).

Як наголошується в повідомленні, вперше на максимальний добовий показник в аеропорту вийшли ще 25 червня. Кількість обслужених пасажирів в цей день склало 30 тис. 618 пасажирів, що вже через кілька днів даний показник збільшився до 33 634 пасажирів за день.

Нагадаємо, Міжнародний аеропорт «Бориспіль» сьогодні працює з граничним навантаженням по пропускній здатності, тому відпрацьовуються додаткові заходи та технологічні схеми обслуговування пасажирів в умовах «пікових» навантажень.

Як повідомляв УНІАН, міжнародний аеропорт «Бориспіль» планує з 1 вересня 2011 р. перевести обслуговування всіх внутрішніх рейсів з терміналу А в термінал В. Поточні пропускні спроможності терміналу В - 1600 пас. в годину, після реконструкції додатково термінал зможе пропускати мінімум ще 800 пас. на годину. Пік, який може зараз пропускати термінал А, - 600 пас. на годину.

Як повідомив наприкінці червня ц.р. генеральний директор аеропорту Антон ВОЛОВ, також «Бориспіль» має намір доопрацювати проект споруджуваного терміналу D, з тим, щоб він міг обслуговувати не лише міжнародні, а й внутрішні авіарейси, і збільшити його пропускну здатність, яка на сьогодні запрограмована на 5 млн. пас. на рік (3 тис. пас. в годину).

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт«Бориспіль» - найбільший аеропорт Україні. Він обслуговує більше 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Аеропорт знаходиться на перетині багатьох повітряних трас, що проходять з Азії до Європи, Америки і у зворотному напрямку, і є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

З аеропорту «Бориспіль» близько 50 іноземних і 9 українських авіакомпаній здійснюють регулярні пасажирські рейси на більш ніж 100 міжнародних і українських маршрутах.