Борги із зарплати робітникам харківського «Міськелектротрансу» погасять 15 серпня – міськрада

Поточні борги із заробітної плати перед робітниками харківського комунального підприємства «Міськелектротранс» будуть погашені 15 серпня.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, про це під час брифінгу сказав директор Департаменту транспорту і зв`язку Харківської міської ради Сергій ДУЛЬФАН.

«Усім співробітникам сповістили, що у зв`язку із завантаженістю бухгалтерії усі розрахунки будуть проведені одночасно: і виплата зарплати за червень, липень і частину серпня, і виплата грошей за невикористані відпустки або переведення відпусток на нові підприємства. Гроші на всі ці розрахунки є. Але тепер, судячи з усього, потрібно буде проводити перерахунки, робити кілька відомостей. Проте ми готові виплатити зарплату зараз же», - сказав він.

Говорячи про реорганізацію КП «Міськелектротранс», С.ДУЛЬФАН наголосив, що цей процес спрямований на викорінення системи крадіжок виторгу, яка, за його даними, існує на трамвайних і тролейбусних маршрутах. При цьому він продемонстрував журналістам кілька відеозаписів, де зафіксовано, як водії передають виторг своїм спільникам.

«Створено цілу вертикаль, що складається з водіїв, контролерів, кондукторів, касирів. Коли ми зіткнулися з такими фактами, то ухвалили рішення про реорганізацію підприємства «Міськелектротранс». Місто не має терпіти крадіжки», - зауважив С.ДУЛЬФАН.

Він наголосив, що сьогоднішній страйк працівників тролейбусного депо №3 пов`язаний із побоюванням його робітників втратити незаконні доходи.

«Ті страйкарі, які не вийшли сьогодні на роботу, пояснювали свої дії протестом проти реорганізації підприємства, побоюванням, що їм не виплатять зарплату. Насправді основна причина цього страйку в тому, що вони не хочуть втратити незаконні доходи, які отримують, залізаючи в кишеню харків`ян», - сказав С.ДУЛЬФАН.

Директор департаменту повідомив, що в ході реорганізації «Міськелектротрансу» у трамваях і тролейбусах поступово встановлюватимуть електронні кондуктори, які виключать зловживання з виторгом. Однак, підкреслив С.ДУЛЬФАН, кондукторів, котрі зараз працюють на підприємстві, не звільнятимуть, а будуть переучувати на водіїв громадського транспорту.

С.ДУЛЬФАН спростував чутки про те, що КП «Міськелектротранс» «не потрібне місту», і підкреслив, що Харківська міська рада на підтримку підприємства та виплату зарплати постійно виділяє кошти: у 2010 році - понад 100 млн. грн., з початку поточного року - понад 42 млн. грн. Крім цього, за його словами, міськрада надала працівникам КП «Міськелектротранс» пільги на оплату житлово-комунальних послуг (на цей момент обсяг пільг становить 2,87 млн. грн.).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 150 працівників ХКП «Міськелектротранс» вийшли на пікет перед будівлею Харківської облдержадміністрації на площі Свободи. Пікетувальники вимагали погашення заборгованості з заробітної плати (за їхніми даними, на сьогодні борг становить близько 6 млн. грн.), зупинки реорганізації КП «Міськелектротранс» шляхом дроблення тощо.

За даними голови незареєстрованої первинної профспілкової організації «Захист і справедливість» комунального підприємства «Міськелектротранс» Андрія ІЛЬГОВА, сьогодні не вийшли на роботу всі працівники тролейбусного депо №3 та деякі працівники тролейбусного депо №2 – у цілому близько 2,5 тис. осіб. Він підкреслив, що сьогоднішня акція є попереджувальною. «8 серпня, якщо наші вимоги не будуть задоволені, ми повністю зупиняємо роботу», - заявив він.