У серпні апробують єдину автоматизовану систему управління локомотивним господарством

Локомотивне господарство «Укрзалізниці» готується до упровадження автоматизованої системи, яка повною мірою відображатиме стан інвентарного парку, дозволить оперативно планувати терміни ремонту локомотивів і їх вартість залежно від виду, а також обсяги ремонтів для конкретних моделей локомотивів.

Як повідомила УНІАН прес-служба «Укрзалізниці», упродовж серпня автоматизована система буде апробована працівниками локомотивних депо і відповідних служб усіх шести залізниць України. Вона базується на інформації єдиної автоматизованої системи управління перевезеннями АСУ УЗ-Є.

Завдяки системі для затвердження планів ремонту фахівці зможуть здійснювати попередній обмін даними в автоматизованій системі. Технологи локомотивних депо формуватимуть графіки потреб ремонтів в електронному вигляді, завдяки чому їм не потрібно буде заповнювати майже десяток різних паперових форм, а керівництво залізниць матиме об`єктивну загальну картину стану локомотивного господарства у постійно поновлюваному режимі на кожен день.

За словами генерального директора "Укрзалізниці" Володимира КОЗАКА, завдяки автоматизації можна буде оперативно вирішувати, як перерозподілити локомотиви по залізницях, якщо є дефіцит певних моделей на одній залізниці, а на іншій вони не задіяні у перевезеннях. Також це сприятиме ухваленню рішень про ефективне спрямування коштів, виходячи з першочергових завдань.

На даний час на залізницях України експлуатуються магістральні вантажні, пасажирські і маневрові тепловози; магістральні вантажні і пасажирські електровози. У цілому інвентарний парк тягового рухомого складу налічує 2447 тепловозів і 1863 електровози. В експлуатації перебувають 1454 тепловози і 1271 електровоз.

Більшу частину парку складають електровози ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11, ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82, ЧС2, ЧС4, ЧС7, ЧС8, магістральні тепловози 2ТЕ116, 2ТЕ10, 2М62, ТЕП70,маневровые тепловози ЧМЕ3 та інші локомотиви, спроектовані і виготовлені в 50-60 роках минулого століття.