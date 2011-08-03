Колесніков за приватизацію портів та залучення нових компаній для роботи в них

Віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ вважає, що необхідно провести приватизацію портів і залучити нові компанії для роботи в портах. Про це він заявив в інтерв'ю виданню «Коммерсант-Україна».

«Потрібна приватизація портів, хоча приватизацією вона буде скоріше де-юре, ніж де-факто. Мова йде про прихід зовсім нових компаній і будівництві абсолютно нових об'єктів. Тому що реально приватизувати вже нічого. Залишилися ще портові крани, які мають дуже високий ступінь зносу - найновіші завезли 20 років тому. Що стосується нових проектів, то чим більше компанія готова до реальних профільним інвестицій, тим вище її шанси закріпитися в українських портах. Таких інвесторів ми чекаємо, оскільки вони дозволять вирішити проблему зношеності основних фондів і повернути вантажопотоки в порти», - заявив Б.КОЛЕСНІКОВ.

Він додав, що Україні необхідні закони, які максимально відкриють двері для інвесторів, дозволять захищати інвестиції та залучати їх.

Проблему зношеності основних фондів в портах, на думку віце-прем'єра, можна вирішувати за рахунок залучення інвестицій на умовах державно-приватного партнерства. «Зараз ми ведемо переговори з п'ятіркою найбільших портових операторів світу і з деякими українськими інвесторами. Це практика, якої дотримувалися у всіх країнах Східної Європи», - сказав він. Б.КОЛЕСНИКОВ додав, що у цих операторів є бажання вкладати кошти в контейнерні перевезення, у зернові термінали, в більш якісну перевалку металу. «Але треба розуміти, що деякі світові компанії пропонують винятково будівництво контейнерних терміналів. Нас не влаштовує така пропозиція. Тому що є пріоритети Україні. Якщо ми не зможемо перевалювати продукцію металургійної та хімічної промисловості, продукцію агропромисловості, ми зупинимо ключові для економіки країни галузі», - зазначив він.