До жовтня «Укрзалізниця» може отримати статус митного перевізника

До жовтня будуть узгоджені документи, необхідні для отримання "Укрзалізницею" статусу митного перевізника.

Про це сказав в інтерв'ю виданню «Комерсант-України» віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ.

«До 1 жовтня митниця узгодить цей статус. Інакше вона буде возити вантажі сама, на вагонетках», - сказав він. Б.КОЛЕСНІКОВ також зазначив, що закон про реформування залізниць може бути прийнятий цього року.

Нагадаємо, 16 січня 2009 року Кабінет міністрів України прийняв розпорядження № 1556-р «Про надання залізницям України статусу митного перевізника». На виконання цього розпорядження Держмитслужба розробила проект нових ліцензійних умов провадження діяльності митного перевізника, проте, на переконання залізничників, в ньому не повною мірою відображена специфіка роботи залізничного транспорту. В «Укрзалізниці» відзначали, що існуючі ліцензійні умови Держмитслужби є перешкодою в отриманні статусу митного перевізника. Зокрема, є заборона на перевезення вантажів за участю декількох залізниць (ліцензіатів), а також обов'язкова умова використання вагонів тієї залізної дороги (ліцензіата), яка здійснює перевезення. У зв'язку з цим пропонувалося внести зміни в ліцензійні умови.

Отримання статусу митного перевізника спростить для «Укрзалізниці» проходження всіх митних процедур. Транзитні вантажі будуть перевозитися без митного оформлення, а імпортні - будуть розмитнюватися за місцем призначення, а не на кордоні. У свою чергу, компанія повинна буде нести повну відповідальність за стан, доставку і відповідність товару митних правил.

Нагадаємо, ліцензія митного перевізника була видана «Укрзалізниці» в 2004 році і анульована через рік, однак за рік роботи завдяки цьому відомству вдалося залучити на порядок більше вантажів.