«Антонов» передав авіакомпанії «МАУ» новий літак Ан-148-100

Сьогодні державне підприємство «Антонов» передало авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України (МАУ)» новий регіональний реактивний літак Ан-148-100, побудований на ДП «Серійний завод «Антонов» (Київ).

Як передає кореспондент УНІАН, у заході взяв участь віце-прем'єр-міністр-міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ, президент - генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро КІВА, в.о. президента авіакомпанії "МАУ" Володимир БАГАЦЬКИЙ та інші.

Планується, що літак буде виконувати як внутрішні, так і міжнародні рейси.

Виступаючи на урочистому мітингу перед колективом підприємства, Б.КОЛЕСНІКОВ зазначив, що «це важлива подія в рамках програми, яку починає уряд - стимулювати українські авіакомпанії купувати повітряні судна вітчизняного виробництва та оновлювати свої авіапарки новими літаками типу Ан-148 і Ан-158, розробленими ДП «Антонов».

Передача цього літака є першим кроком реалізації Протоколу про наміри на придбання літаків сімейства Ан-148 і Ан-158 з метою їх подальшої передачі вітчизняним авіакомпаніям на умовах фінансового лізингу, підписаного сьогодні керівниками ДП «Антонов» та ГК «Лізингтехтранс».

Даний літак є третім літаком Ан-148, який передається українській авіакомпанії. Два літаки вже експлуатуються авіакомпанією «АероСвіт». Починаючи з червня 2009 року ці літаки вже освоїли близько 30 внутрішніх і міжнародних авіамаршрутів, перевезли понад 140 тисяч пасажирів. Наліт одного літака на місяць досягає 280 годин. Літаки Ан-148 також працюють і в Росії: шість літаків в авіакомпанії «Росія» і один літак - в авіакомпанії "Політ".

Довідка УНІАН. Ан-148 - регіональний близькомагістральний літак, розрахований на комфортне перевезення 68 пасажирів. Дальність польоту складає 3,5 тис. км, крейсерська швидкість - 800-870 км/год. Особливістю цього типу повітряних суден є високе розташування двигунів, що дозволяє літаку здійснювати зльоти й посадки навіть на аеродромах з низькою якістю покриття. Сучасне бортове обладнання робить можливим посадку машини в складних метеорологічних і нічних умовах. Літак спроектований київським АНТК ім. Антонова, в програмі виробництва задіяні завод "Авіант" в Україні і "Вороніжське акціонерне літакобудівне товариство" в Росії.

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» - провідна українська авіакомпанія. 100% акцій компанії знаходяться у приватній власності.

Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737». Авіакомпанія з'єднує Україну з 35-и столицями та ключовими містами Європи, Азії, Африки та СНД. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).