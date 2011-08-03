На розвиток і будівництво Київського метрополітену до 2025 року необхідно 35 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив начальник КП «Київський метрополітен» Володимир ФЕДОРЕНКО під час громадського обговорення транспортної частини Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

«У цілому планується побудувати десь 31 станцію, 40 км ліній метрополітену. На сьогодні ми порахували, що вкладень необхідно близько 35 млрд. грн. у сьогоднішніх цінах», - сказав він.

За словами В.ФЕДОРЕНКА, це стосується як розвитку існуючих ліній, так і будівництва нових ліній, депо, нових виходів і переходів між станціями.

«Висунуто завдання наступного року - продовження метро до Одеської площі, ще дві станції відкрити. Ми сьогодні над цим працюємо, ми вступили у будівництво лінії до Виставкового центру. Вимагає будівництва Подільсько-Вигурівська лінія від станції Глибочицької до Райдужної з відгалуженням на Троєщину, і ми наступного року - вже є пропозиції в Програму соціально-економічного розвитку на більш як 400 млн. грн. - пропонуємо розпочати будівництво», - сказав В.ФЕДОРЕНКО. Крім того, передбачається розвиток Сирецько-Печерської лінії у бік Дарницького вокзалу і Виноградаря, продовження Святошинської лінії до Новобіличів.

«Необхідний додатковий перехід між ст. “Золоті ворота” і “Театральна”, там великі навантаження. І наступного року ми подали пропозиції, щоб профінансували вже значні суми для проектування і початку будівельних робіт», - відзначив начальник метрополітену.