ДЗ в липні перевезла 734 тис. пасажирів

У липні поїздами Донецької залізниці в дальньому сполученні перевезено 733 тис. 596 пасажирів, що складає 94% від загальної наявності місць у поїздах на липень (783 тис. 012 місць).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької залізниці.

Згідно з повідомленням, у липні курсувало в середньому 28 графікових поїздів формуванням Донецької залізниці з максимальними схемами.

Зокрема, на липень 2011 року на потяги в кримському напрямку формування Донецької залізниці було запропоновано 109 тис. 726 місць, викуплено 105 тис. 056 пасажирських квитків (96%). Зворотно запропоновано 109 тис. 378 місць і викуплено 97 тис. 404 (89%) квитків.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України. Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі складає 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

ДП «Донецька залізниця» у першому кварталі 2011 року отримало 1 млн. 356 тис. грн. чистого прибутку проти 27 млн. 534 тис. грн. за аналогічний період минулого року.