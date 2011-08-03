Сукупна абонентна база мобільних операторів у червні збільшилася на 0,7%

Сукупна абонентна база операторів стільникового/мобільного зв`язку в Україні у червні 2011 року порівняно з попереднім місяцем збільшилася на 352 тис. користувачів, або на 0,7%, і становить більш як 51,94 млн. абонентів (активованих SIM-карток).

Про це йдеться у результатах дослідження ринку агентством iKS-Consulting, які надано агентству УНІАН.

За оцінками iKS-Consulting, рівень номінального проникнення стільникового зв`язку від загальної чисельності населення країни на кінець червня 2011 року, порівняно з показником попереднього місяця, збільшився на 0,8 п.п. - до 113,7%.

За підсумками червня 2011 року у всіх операторів, окрім "Укртелекому", зафіксоване зростання абонентної бази.

За підсумками червня 2011 р. лідером з приросту абонентів в абсолютному вираженні став "Астеліт", який збільшив число своїх мобільних клієнтів на 140 тисяч, або на 2,2%, у "МТС Україна" зростання становило 99 тис. (0,5%), у "Київстар" – 92 тис. (0,4%).

Лідером у рейтингу операторів з найбільшою абонентною базою залишається «Київстар», у якого за підсумками червня 2011 року нараховувалося майже 24,7 млн. абонентів, або 48% усієї абонентної бази стільникового/мобільного зв`язку України.

На другому місці – «МТС Україна», число абонентів якого у червні 2011 року становило близько 18,5 млн., частка ринку – майже 36%.

Третю позицію в рейтингу обіймає компанія «Астеліт» – майже 6,4 млн. клієнтів (12%).

У оператора «Телесистеми України» за підсумками червня п.р. налічувалося 670 тис. абонентів, абонбаза компанії збільшилася на 8 тис. абонентів порівняно з попереднім місяцем. В "Укртелекому" на кінець червня 2011 року налічувалося 644 тис. абонентів (абонбаза зменшилася на 16 тис. осіб), компанія «Інтертелеком» збільшила абонбазу у червні 2011 року на 21 тис. абонентів – до 620 тис., абонбаза ITC зросла на 7 тис. абонентів і становила 357 тис. абонентів.