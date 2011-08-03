На Харківщині нетверезий водій збив трьох неповнолітніх дітей

В селі Шевченкове Сахновщинського району Харківської області в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали троє неповнолітніх дітей.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в обласному Управлінні ДАІ, дорожньо-транспортна пригода сталася 2 серпня близько 17.15 на території центрального парку села Шевченкове.

41-річний водій автомобіля ВАЗ-21013, рухаючись заднім ходом, скоїв наїзд на трьох неповнолітніх дівчат 13-ти, 14-ти та 17-ти років, які відпочивали в парку.

У результаті ДТП дві дівчинки отримали незначні тілесні ушкодження та після надання медичної допомоги були відпущені додому. 14-річна дівчина з переломами ребер та забиттям була госпіталізована до центральної районної лікарні.

За результатами експертизи, водій автомобіля знаходився в стані алкогольного сп’яніння. Наразі він знаходиться в райвідділі міліції, за обставинами ДТП проводиться слідство.