У КМДА заперечили інформацію про запровадження в столиці податку на інтернет

18:45, 03 серпня 2011
Транспорт/Звя'зок
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У Києві не запроваджувався і не запроваджуватиметься податок на користування інтернетом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови Руслана КРАМАРЕНКА.

«Днями у ЗМІ поширилась інформація, що користувачам інтернету доведеться платити додаткові податки. Ця інформація абсурдна та не відповідає дійсності. Місто взагалі не має право запроваджувати податки, які не визначені Податковим кодексом», - сказав він.

Р.КРАМАРЕНКО пояснив, що у липні Київрадою було прийняте рішення «Про питання впорядкування діяльності суб`єктів господарювання в галузі зв`язку та інформаційних технологій», яким визначається єдиний оператор, уповноважений укладати договори з суб`єктами господарювання в галузі зв`язку та інформаційних технологій на розміщення телекомунікаційних мереж в житлових та нежитлових будівлях комунальної власності - КП «Київжитлоспецексплуатація».

«Але це жодним чином не стосується кінцевих споживачів, і не передбачає збільшення податкового навантаження на провайдерів. Плата за право користування комунальним майном сплачується провайдерами вже не перший рік», - зазначив він.

До цього моменту ці гроші збирали 20 комунальних підприємств у 10 районах Києва.

«Цими підприємствами укладені договори на встановлення телекомунікаційного обладнання більш ніж з 60 різними суб’єктами господарської діяльності. При цьому плату кожний встановлює на свій розсуд - у різних районах Києва вона коливається від 0,1 до 1,8 грн. за квартиру. Цей підхід ми вважаємо неправильним – має бути єдиний оператор, який буде збирати плату за право користування комунальним майном до міського бюджету. Крім того, тариф має бути єдиним, і коштувати не 1,8 грн., а як мінімум у три рази менше», – наголосив Р.КРАМАРЕНКО.

Як повідомлялося, нещодавно у ЗМІ з`явилася інформація про те, що через рішення Київради про оподаткування провайдерів, кияни будуть змушені переплачувати за інтернет 135 грн. на рік.

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