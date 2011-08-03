Південна залізниця обмежить до 1 листопада маршрут поїзда Харків-Житомир

У зв`язку з проведенням ремонтних робіт на ділянках Київ - Коростень і Фастів - Житомир Південно-західної залізниці обмежено маршрут проходження пасажирського поїзда № 343/344 Харків - Житомир (формування Південної залізниці).

Об це УНІАН повідомили в «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, з 25 липня по 31 жовтня поїзд курсуватиме за скороченим маршрутом - з Харкова до Києва, у зворотному напрямі - з Києва до Харкова (з 26 липня по 1 листопада).

При цьому, розклад руху поїзда на ділянці Харків - Київ в обидва напрями не зміниться.

Крім того, у зв`язку з вказаними змінами скасовується курсування безпересадочних вагонів Житомир - Москва - Житомир відправленням з Житомира з 26 липня по 1 листопада і відправленням з Москви з 25 липня по 31 жовтня, які слідують з поїздами № 343/344 Харків - Житомир - Харків і № 56/55 Хмельницький - Москва - Хмельницький.