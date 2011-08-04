В Києві у вересні розпочнеться капремонт Венеціанського мосту в Гідропарку
11:05, 04 серпня 2011Транспорт/Звя'зок
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В Києві у вересні розпочнеться капітальний ремонт Венеціанського мосту в Гідропарку.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Роботи будуть виконуватися силами комунальної корпорації «Київавтодор». Завершити ремонт планується в 2012 році.
В рамках виконання робіт передбачається оновити надійність і довговічність несучих конструкцій, гідроізоляційних конструкцій і покриття пішохідної частини мосту.
При цьому КМДА звертає увагу киян і водіїв на те, що ремонтні роботи виконуватимуться з повним обмеженням руху пішоходів та транспорту. У той же час на період виконання робіт буде організовано рух по тимчасовому наплавному мосту.
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