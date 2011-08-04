ДТП в Луганській області - загинули чотири людини

Сьогодні вночі на в'їзді в селище Дзержинський (м. Ровеньки, Луганська область) в районі АЗС сталося ДТП, в результаті якого загинуло чотири людини.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС України в Луганській області.

Легковий автомобіль ВАЗ, виїхавши на зустрічну смугу, зіткнувся з маршрутним таксі, який рухався назустріч. Після зіткнення легковий автомобіль врізався в стовп. Всі чотири пасажири авто - троє молодих чоловіків і дівчина - загинули. Двох пасажирів маршрутки силою удару викинуло з автомобіля, а водія та пасажира поруч з ним, витягували співробітники МНС - їх затисло в салоні.