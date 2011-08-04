Кабмін вирішив зменшити ставки ввізного мита на легкові авто
12:15, 04 серпня 2011Транспорт/Звя'зок
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Кабінет міністрів України пропонує зменшити ставку ввізного мита на легкові автомобілі (с обягом двигуна 1,5-3 тис. куб. см, а также грузопасажирські фури та гоночні машини) з 7 до 6%.
Про це йдеться в зареєстрованому на сайті Верховної Ради законопроекті, автором якого є Кабмін.
Відповідно до законопроекту, уряд також пропонує зменшити ставку ввізного мита на "човни, катери моторні, крім човнів із забортним двигуном" з 8,5 до 8%.
У пояснювальній записці до законопроекту говориться, що уряд пропонує зменшити ставки ввізного мита з метою їх приведення у відповідність з рівнем, який визначено графіком тарифних зобов`язань України перед СОТ за товарами на 2012 рік.
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