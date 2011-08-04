У Раду надійшов законопроект про зниження ставки ввізного мита на "легковушки"

Кабінет міністрів України пропонує зменшити ставку ввізного мита на легкові автомобілі (з об'ємом двигуна 1,5-3 тис. куб. см, а також вантажопасажирські фури і гоночні машини) з 7 до 6%.

Про це йдеться в зареєстрованому на сайті Верховної Раді законопроекті, автором якого є Кабмін.

Відповідно до законопроекту, уряд також пропонує знизити ставку ввізного мита на "човни, катери моторні, крім човнів з забортним двигуном" з 8,5 до 8%.

У пояснювальній записці до законопроекту говориться, що уряд пропонує знизити ставки ввізного мита з метою їх приведення у відповідність з рівнем, визначеним графіком тарифних зобов'язань України перед СОТ по товарах на 2012 рік.