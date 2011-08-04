Суд відпустив, а прокуратура знову має намір затримати начальника Одеського морпорту

Центральний райсуд Сімферополя обрав підозрюваному в зловживанні службовими повноваженнями керівнику Одеського морського транспортного порту Миколі ПАВЛЮКУ запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суд ухвалив сьогодні.

Тим часом, прокуратура має намір знову затримати главу цього держпідприємства.

Зокрема, після винесення рішення суду слідчий, який відмовився представитися журналістам, заявив: «Не розходимося!... У слідчий відділ для складання документів».

У той же час М.ПАВЛЮК заявив, що йому стало погано, і представники суду викликали швидку допомогу. Через деякий час медики залишили будівлю суду, а підозрюваного кілька людей в чорних масках і камуфляжній формі вивели на вулицю і посадили в легковий автомобіль.

Адвокат начальника морпорту Сергій ЄМЕЦЬ сказав журналістам, що його підзахисного відвезуть до слідчого відділу, де «буде витягнуто третю кримінальну справу». С.ЄМЕЦЬ висловив упевненість, що М.ПАВЛЮКА знову затримають і відправлять в ізолятор тимчасового утримання.

Сам М.ПАВЛЮК заявив журналістам, що він ні в чому не винен, а кримінальні справи проти нього фабрикуються. «Вражаючий факт беззаконня», - підкреслив глава Одеського морпорту.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Криму порушила проти М.ПАВЛЮКА три кримінальні справи за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків).

За даними адвоката М.ПАВЛЮКА, прокуратура посилається на матеріали перевірки Контрольно-ревізійного управління господарської діяльності порту. «Між тим з акта ревізії зовсім не випливає, що ПАВЛЮК щось вкрав для себе. Це версія КРУ про нібито завдані збитки державі. До речі, юридичний департамент Одеського порту вже звернувся з позовною заявою до Окружного адміністративного суду Одеської області з проханням визнати недійсними акти перевірки КРУ за 2005 рік», - сказав С.ЄМЕЦЬ.