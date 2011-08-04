«Укрзалізниця» в липні поліпшила показники обороту вагонів майже на 6%

У липні ц.р. зросла ефективність використання вагонів «Укрзалізниці», про що свідчить прискорення обороту вантажного вагона до рівня минулого року на 0,34 доби (на 5,8%).

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі «Укрзалізниці».

У середньому один вагон перебував в обігу 5,86 доби, обіг навантаженого вагона в липні 2011 року склав 2,89 доби. Разом з тим, було знижено час простою вагону під однією вантажною операцією до планового завдання на 4,09 години, і його виконання становить 35,01 години.

Простій вагона на одній технічній станції знижений до планового завдання на 0,74 години, до рівня минулого року - на 0,57 години, і його виконання складає 7,86 годин. Вантажний рейс вагона в середньому склав 495,3 км, що більше планового завдання на 0,8%.

За липень 2011 р. також поліпшені показники використання локомотивного парку. Середньодобовий пробіг локомотива склав 467 км (104,2% до плану) і 102,9% - до рівня минулого року. Середньодобова продуктивність - 1309 тис. т/км брутто. Зростання становить 103,1% до плану та 102,6% - до рівня минулого року.