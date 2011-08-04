За Смоленську катастрофу Туск відправив у відставку трьох генералів і 10 офіцерів

Прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК оголосив про відставку трьох генералів і десять офіцерів армії після висновків комісії з розслідування авіакатастрофи, що сталася в квітні 2010 року під Смоленськом, в якій загинув Президент Польщі Лех Качинський, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес.

"Я прийняв швидкі рішення, що стосуються звільнення тринадцяти офіцерів, троє з яких були генералами", - заявив Д.ТУСК на прес-конференції

Літак польського Президента Л.Качинського Ту-154 розбився під Смоленськом вранці 10 квітня 2010 року. При посадці він зачепився за верхівки дерев в умовах поганої видимості через сильний туман. На борту перебувало 96 чоловік - 88 пасажирів і вісім членів екіпажа. Ніхто не вижив.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня польська урядова комісія після майже 14 місяців розслідування причин Смоленської авіакатастрофи представила свій остаточний звіт.

Польські експерти заявили, що польськими пілотами і російськими диспетчерами було допущено низку істотних помилок.

Згідно з висновком польських експертів, головною причиною катастрофи Ту-154 стали помилки пілотів, які в останній фазі польоту скористалися радіовисотоміром, а не барометричним висотоміром, і намагалися піти на “друге коло” в автоматичному режимі, що було неможливим на Смоленському аеродромі через відсутність там радіомаякової системи інструментального заходу на посадку (ILS).

Польська комісія також дійшла висновку, що диспетчери аеродрому дезінформували пілотів про правильність курсу і наказали припинити зниження літака надто пізно.

Міждержавний авіаційний комітет Росії в січні цього року поклав всю провину за катастрофу польського урядового літака на пілотів, які нібито під тиском високопосадовців на борту намагалися посадити літак “за будь-яку ціну”.

Польська комісія не знайшла підтвердження тиску на пілотів, щоб вони саджали літак, незважаючи на сильний туман.