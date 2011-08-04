Начальника Одеського морського порту знову затримано в Криму

Прокуратура Криму затримала 71-річного начальника Одеського морського торгового порту Миколу ПАВЛЮКА, якого сьогодні Центральний райсуд Сімферополя відпустив під підписку про невиїзд.

Як передає кореспондент УНІАН, керівника держпідприємства затримано у порядку статті 115 Кримінально-процесуального кодексу України за підозрою у здійсненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу - зловживання службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків.

Як і раніше, М.ПАВЛЮКА утримуватимуть в ІТТ у Сімферополі.

Як повідомляв УНІАН, такий розвиток подій і передбачав адвокат керівника морпорту Сергій ЄМЕЦЬ.

«Це дивовижна історія, яка відбувається поки що тільки в Криму, такої практики в Україні я раніше не бачив», - сказав він у четвер.

Прокуратура Криму в липні порушила проти М.ПАВЛЮКА три кримінальні справи за ч.2 ст. 364 КК. Останню - 29 липня, її суть не відома. Саме у цій справі його затримано 4 серпня.

У перший раз прокуратура Криму затримала М.ПАВЛЮКА 22 липня за підозрою у незаконній витраті більш як 170 тис. грн. на користь комерційної структури на ремонт готелю «Одеса», і доставила до сімферопольського ізолятору.

Справу за фактом порушила у червні одеська прокуратура, а Генпрокуратура України доручила розслідування наглядовому відомству Криму. Воно у липні перекваліфікувало справу і порушило її безпосередньо проти начальника порту.

Центральний райсуд Сімферополя 25 липня відпустив М.ПАВЛЮКА з ізолятора під заставу в 180 тис. грн., після чого керівник порту потрапив до лікарні в Одесі.

Другу кримінальну справу порушили проти М.ПАВЛЮКА 25 липня. За версією слідства, збиток державним інтересам оцінюється майже в 700 тис. грн. 27 липня керівника морпорту затримали в Одесі і знову помістили в ІТТ у Сімферополі.

Центральний райсуд 29 липня продовжив термін утримання М.ПАВЛЮКА в ізоляторі до 2 серпня, а 2-го - до 4 серпня.