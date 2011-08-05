Прямі збитки «АероСвіту» через страйк пілотів вже становлять близько 100 тис.дол.

Прямі збитки авіакомпанії «АероСвіт» в результаті страйку пілотів літаків «Боїнг-737» становлять вже близько 100 тис. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора повідомив журналістів в.о. гендиректора авіакомпанії Олександр АВДЄЄВ.

За його словами, ці кошти були витрачені на відправлення пасажирів рейсами інших авіакомпаній, на харчування, готелі, оренду в аеропорту «Бориспіль» VIP-зали. «Це прямі збитки, які ми могли порахувати. За нашими розрахунками, ця цифра вже на сьогодні становить десь 100 тис. дол. Друга частина збитків – це те, що нам належить вкласти, щоб повернути ім`я і уладнати всі питання, пов`язані зі скаргами пасажирів», - сказав він. За його словами, скарги вже почали надходити. «Мені важко назвати кількість, але це тільки початок», - відзначив О.АВДЄЄВ. За його даними, у цілому, тільки у «Борисполі» з незручностями в тій чи іншій мірі зіткнулися більш як 6 тис. пасажирів.

При цьому він сказав, що тільки прямий збиток, завданий авіакомпанії, не рахуючи втрати репутації, набагато перевищує витрати «АероСвіту» для задоволення фінансових потреб протестуючих пілотів.

Як уточнив О.АВДЄЄВ, у цілому бастувало близько 40 пілотів – 30% пілотів «Боїнг-737». Він також сказав, що не йшлося про затримку всіх виплат пілотам, а тільки їх частини – десь 15-18% усієї зарплати. Середня зарплата пілота становить 50-60 тис. грн.

За даними компанії, в цілому акція протесту 1 серпня тривала 8 годин – з 6.00 до 14.00. У зв`язку з цим були скасовані рейси Київ-Прага, затримані 9 регулярних рейсів «АероСвіту», а також 4 рейси авіакомпаній-партнерів. При цьому ці затримки, в свою чергу, 1-2 серпня призвели до подальшого порушення графіку виконання близько 70 рейсів.

За словами О.АВДЄЄВА, про акцію не попередили, і перед проведенням акції ніяких вимог, що дозволило б уникнути припинення польотів, не висувалося. Як відзначив він, адміністрація авіакомпанії засуджує проведення акції протесту в подібній формі, водночас «АероСвіт» виконав всі вимоги, щоб і далі не зривалися польоти. Як відзначають у компанії, судячи з синхронної відмови пілотів «Боїнг-737» від виконання польотів одразу з 8 міст, акція була наперед спланована профспілкою «Ліга Лінійних пілотів». О.АВДЄЄВ повідомив, що за наслідками переговорів підписано меморандум про виплату заборгованостей за червень, заборгованості за вислугу років за 2008-2009 рр., заборгованості, пов`язаної з оплатою праці других пілотів «Боїнг-737». Крім того, компанія зобов`язалася не застосовувати до ініціаторів акції якихось заходів дії.

Нагадаємо, у зв`язку з акцією протесту пілотів літаків “Боїнг-737” у понеділок, 1 серпня, у першій половині дня не були своєчасно відправлені до 5% рейсів "АероСвіту".