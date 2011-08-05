«Укрзалізниця» і РЖД готують Угоду про єдину систему управління вагонним парком

Фахівці «Укрзалізниці» і ВАТ «Російські залізниці», у ході зустрічі, яка відбулася в Києві 2 серпня, опрацювали проект Угоди про єдину систему управління і використання парку вантажних вагонів.

Як повідомляє прес-центр «Укрзалізниці», делегацію ВАТ РЖД очолив віце-президент Салман БАБАЄВ, а «Укрзалізниці» - заступник генерального директора Петро НАУМЕНКО.

Сторони узгодили між собою редакцію, в якій буде викладено проект Угоди для підписання на черговому засіданні Ради з залізничного транспорту держав-учасниць Співдружності. Проект Угоди буде надіслано всім залізничним адміністраціям - членам Ради для спільної доробки. Єдина система управління та використання парку вантажних вагонів буде включати не тільки технічні і технологічні аспекти, але й правові та фінансові.

Також в ході зустрічі сторони розглянули питання підготовки до впровадження електронного документообігу при перевезенні вантажів між ВАТ РЖД і «Укрзалізницею» та визначили завдання для спільної робочої групи. Зокрема, сторони обмінялися інформацією про хід впровадження електронних перевізних документів, дали завдання робочій групі проаналізувати існуючий електронний обмін даними між ВАТ РЖД і «Укрзалізницею». Для відпрацювання принципів взаємодії з електронного документообігу визначили дослідний полігон Харків сортувальний - Козача Лопань - Бєлгород.