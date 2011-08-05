ДТП в Житомирській області: постраждали громадяни Німеччини - 35-річний чоловік і двоє дітей

У Житомирській області в ДТП постраждали громадяни Німеччини - 35-річний чоловік і двоє його дітей у віці 3 та 1 року.

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомила працівник прес-служби Управління ДАІ України в Житомирській області Ольга НОМЕРЧУК.

За її словами, аварія сталася 3 серпня близько 22.00 на 220 км автодороги Київ - Чоп у Новоград-Волинському районі.

Поблизу однієї з автозаправних станцій житель Рівненської області - 28-річний водій автомобіля JEEP Grand Cherokee - виїхав за розподільну смугу і врізався в бетонне водовідведення. Після цього машина перекинулася.

"Вже встановлено, що винуватець аварії їхав у напрямку Києва. Він не вибрав безпечну швидкість руху і не впорався з керуванням", - повідомила О.НОМЕРЧУК.

Постраждалих в аварії пасажирів автомобіля, громадян Німеччини, госпіталізували. Вони знаходяться в лікарні з травмами середньої тяжкості.

За цим фактом правоохоронні органи проводять перевірку.