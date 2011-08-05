«Аеросвіт» планує з 22 жовтня відкрити авіарейс Київ-Коломбо

Авіакомпанія «Аеросвіт» з 22 жовтня планує відкрити безпересадочний авіарейс Київ-Коломбо (Шрі-Ланка).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам в.о. гендиректора авіакомпанії Олександр АВДЄЄВ.

Рейс буде виконуватися 3 рази на тиждень на літаку «Боїнг-767».

За словами А.АВДЄЄВА, відповідні переговори з авіавладою Шрі-Ланки вже проведені.

Довідка УНІАН. Компанія "АероСвіт - Українські авіалінії", створена в 1994 році, сьогодні є найбільшим українським авіаперевізником. У 2011 році "АероСвіт" розширить власну мережу до 80 міжнародних маршрутів до 33 країни.

У поточному році "АероСвіт" вже приступив до освоєння шести нових напрямків у міста Західної та Центральної Європи, Росії та Казахстану. Восени до п'яти існуючих далекомагістральних ліній (в Нью-Йорк, Торонто, Пекіна, Делі і Бангкока) "АероСвіт" має намір додати ще три трансконтинентальні безпосадкові маршрути до країн Південно-Східної Азії - в Коломбо, Гонконг і Хошимін.

В результаті відкриття нових повітряних ліній і підвищення частотності польотів за існуючими напрямками "АероСвіт" в пік літнього сезону 2011 року буде виконувати понад 850 власних регулярних авіарейсів на тиждень - на 27,5% більше, ніж торік.