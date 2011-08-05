До Євро-2012 на автошляхах України з'являться покажчики на латиниці

До чемпіонату з футболу Євро-2012 на автошляхах України з'являться покажчики на латиниці.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Як наголошується в повідомленні, міністерство ініціює розробку плану заходів щодо приведення в належний стан знаків маршрутного орієнтування, дорожньої розмітки, майданчиків відпочинку та інших об'єктів сервісу.

Головні автомобільні дороги, якими будуть переміщатися учасники і гості турніру, будуть оснащені системою дорожніх знаків, на яких текстова інформація, окрім українського, буде вказуватися ще й латинськими буквами. Як відзначають в міністерстві, це дозволить забезпечити комфортне і безпечне пересування громадян і гостей країни, зокрема, тих, які прибудуть на футбольний чемпіонат Євро-2012, за українськими дорогами загального користування - за допомогою таких інформаційних покажчиків вони безперешкодно зможуть потрапити в готелі, на стадіони, бази відпочинку, аеропорти.

Як наголошується в повідомленні, буде введено єдиний підхід для всіх доріг, задіяних у проведенні футбольного чемпіонату Євро-2012.