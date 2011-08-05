Придніпровська залізниця у 1-му півріччі збільшила перевезення зернових на 5% - до 547,3 тис. тонн

За 6 місяців 2011 року Придніпровська залізниця перевезла понад 547,3 тис. тонн зернових, порівняно з аналогічним періодом 2010 року цей показник зріс на 27,2 тис. тонн, або на 5,13%.

Як повідомила УНІАН прес-служба Придніпровської залізниці, основними напрямками перевезень зерна є порти Одеської та Придніпровської залізниць.

Як наголошується в повідомленні, Придніпровська магістраль готова і до масових перевезень зерна нового врожаю, які традиційно тривають з серпня по грудень. Сьогодні залізниця обслуговують 92 під'їзних шляхи, на яких знаходиться 40 елеваторів і 52 хлібоприймальних підприємства, щодоби до завантаження готові в середньому близько 800 зерновозів.