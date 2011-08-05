«Богдан Моторс» поставить Київу 202 тролейбуса на суму 46 млн. євро

ПАТ «Автомобільна компанія "Богдан Моторс"», яке входить до складу корпорації «Богдан», підписало контракт з КП «Київпастранс» на поставку 202 тролейбусів «Богдан» в період з жовтня 2011 року по жовтень 2012 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі корпорації «Богдан».

У повідомленні наголошується, що фінансування контракту здійснюється за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку.

Згідно з контрактом, комунальний перевізник столиці отримає 105 тролейбусів «Богдан Т901» (18 метрів) і 97 тролейбусів «Богдан Т701» (12 метрів).

Сума контракту складає близько 46 млн. євро.

Як повідомлялося, 14 липня Київська міськрада дозволила столичній міськадміністрації залучити кредит на 350 млн. грн. для закупівлі 77 зчленованих тролейбусів.

Згідно з підписаними українським урядом меморандумів з виробниками автотехніки, ТОВ «ЛАЗ» є основним постачальником міського транспорту (автобусів і тролейбусів) в міста, що прийматимуть фінальну частину Євро-2012, корпорація «Богдан» - основним постачальником туристичного транспорту і резервним - міського.

Нагадаємо, сьогодні корпорація «Богдан» має найширший модельний ряд автобусів і тролейбусів серед вітчизняних автобусовиробників. Техніка компанії представлена ​​абсолютно у всіх класах: від особливо малого, до надвеликого.

На сьогоднішній день корпорація «Богдан» єдина з компаній транспортного машинобудування України, яка сертифікувала свої тролейбуси на ринку Європейського Союзу, а також почала спільне виробництво тролейбусів у Чехії.

Довідка УНІАН. Корпорація «Богдан» створена у лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроектів, спрямованих на створення в країні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів.