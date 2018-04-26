У швидкісних поїздах Hyundai запустять Wi-Fi

До Євро-2012 в швидкісних поїздах Hyundai «Укрзалізниця» має намір впровадити бездротовий зв`язок на базі технології WiMAX. За словами гендиректора відомства Володимира Козака, ця технологія буде використовуватися для передачі через Wi-Fi послуги Інтернет-зв`язку, телебачення та мобільного зв`язку. «Я хочу запевнити наших пасажирів у тому, що ця робота буде виконана вчасно, і всі якісні послуги, яких вимагає сьогодення, будуть впроваджені на українських залізницях», - заявив він.

Спочатку бездротовий зв`язок планується запустити на швидкісній ділянці Львів-Київ-Харків-Донецьк. А згодом поширити і на всю решту залізничної мережі.

Як зазначив В. Козак, роботи по забезпеченню ділянки зв`язком за технологією WiMAX вже ведуться. Зокрема, за повідомленням галузевої газети «Магістраль», залізничники вже почали тестування технології на ділянці Донецьк-Ясинувата Донецької залізниці. Для цього в спеціальному вагоні-лабораторії встановлено обладнання для взаємодії зовнішньої мережі WiMAX з внутрішньою мережею Wi-Fi у вагоні (електропоїзди Hyundai мережею обладнані виробником).

За словами заступника начальника Головного управління автоматики, телемеханіки та зв`язку «Укрзалізниці» Юрія Терещенка, фахівцям важливо з`ясували, яку реальну швидкість може розвивати Інтернет в реаліях вітчизняних залізниць, а також визначити, наскільки контактна мережа впливає на його якість. «Є побоювання, що більш висока напруга може давати «зайві перешкоди», - зазначив він.

Крім цього, повідомляє газета, зараз на дорогах прокладається оптичний кабель. Згідно з планами, вже до кінця цього року він з`явиться по всьому маршруту швидкісного руху.

Наразі відомство підшуковує партнерів серед комунікаційних компаній, готових реалізувати цей проект. Ціна питання, за різними оцінками, коливається від 10 до 40 млн. доларів.

За словами президента «Українських новітніх технологій» (ТМ FreshTel і Alternet) Олени Мінич, компанія готова взяти участь у проекті із забезпечення WiMax-інтернетом потягів «Укрзалізниці», якщо «надійде відповідна пропозиція». Про це вона повідомила сайту «proIT». Проекти з організації широкосмугового інтернет-доступу в поїздах вже були успішно реалізовані в Європі, США, ОАЕ. Однак, на її думку, необхідно будівництво виділеної мережі, оскільки існуючі не витримають багатотисячного напливу нових клієнтів. (За оцінками гендиректора УЗ В. Козака до Євро-2012 очікується більше мільйона уболівальників, значна частина з яких буде користуватися послугами швидкісних поїздів).

Думки про необхідність будівництва виділенки дотримується і компанія «Київстар». Компанія вважає, що технічні рішення проекту можуть бути різними, починаючи від класичної установки бездротового зв`язку вздовж залізничного полотна, до установки зв`язку в вагонах або на потязі з подальшою розводкою сигналу по вагонах. Між опорами ліній електропередач можна також натягнути т. н. випромінюючий кабель, адже «Укрзалізниця» має одну з найбільш розгалужених в країні електричних і оптоволоконних мереж. На думку операторів, є рішення, коли оптоволоконний кабель обвивається навколо електрокабеля.

У той же час, директор з маркетингу компанії "Інтелектуальні комунікації"(ТМ «Жираф») Тарас Кучерявий засумнівався в реальності використання цієї технології при швидкісному русі. "Були випадки передачі даних по WiMAX на швидкості 120 км/год, але про 160 км/год я не чув", - заявив він "Комерсанту-Україна».

Гендиректор "ММДС-Україна" Олександр Ільющенко вважає перспективним використання технології WiMAX для будівництва мережі. За його оцінками, вартість проекту на першому етапі складе близько 10 млн. дол, а реалізувати його можна за 8-9 місяців. Що стосується окупності, то, за словами пана Іллюшенка, послугу можна закласти у вартість квитка, піднявши ціну на 1-2 грн.

Слід зазначити, що послуги бездротового зв`язку за технологією WiMAX в Україні надають поки тільки дві компанії - ТОВ "Інтелектуальні комунікації" (ТМ «Жираф») і "Українські новітні технології" (ТМ Freshtel). Покриття обох поширюється в основному на Київ і область. Що стосується "ММДС-Україна", ця компанія використовує діапазон 2,5-2,69 ГГц, який теж підходить для впровадження WiMAX.

На даному етапі «Укрзалізниця», за словами В. Козака, розглядає пропозиції, які «дають кращі компанії України та Європи». Однак на думку експерта, який побажав залишитися неназваним, ідея навряд чи зацікавить іноземців. «Мені важко уявити, що іноземна компанія зайде в Україну заради цього проекту. Адже це ліцензії, частоти та ін. ». За словами експерта, проект, запропонований «Укрзалізницею», досить дорогий, проте не зовсім ринковий, оскільки незрозумілі механізми його окупності.

Експерт також вважає, що не зовсім етично закладати вартість послуги у вартість квитка, тому що зв`язок за технологією WiMAX (4G) можуть підтримувати тільки «просунуті» мобільні (смартфони та ін.). «Платять всі, а користуються небагато», - підкреслив він.

WiMAX (англ. Worldwide Interoperability for Microwave Access) - телекомунікаційна технологія, розроблена з метою надання універсальної бездротового зв`язку на великих відстанях для широкого спектру пристроїв (від робочих станцій і портативних комп`ютерів до мобільних телефонів). Заснована на стандарті IEEE 802.16, який також називають Wireless MAN WiMAX. Назва «WiMAX» було створено організацією WiMAX Forum, заснованої в червні 2001 року з метою просування і розвитку технології WiMAX.

WiMAX - найбільш швидка з існуючих в Україні технологій передачі даннях зі швидкістю до 20 Мбіт / сек, (для порівняння: максимальна швидкість 3G - 7,2 Мбіт / сек).

Олена Кузнєцова (УНІАН)