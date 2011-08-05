У Києві з 6 по 8 серпня буде обмежено рух бульваром Лесі Українки

16:47, 05 серпня 2011
Транспорт/Звя'зок
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У Києві у зв’язку з капітальним ремонтом проїжджої частини на бульварі Лесі Українки, з 6:00 6 серпня до 06:00 8 серпня 2011 року буде частково обмежено рух автотранспорту на ділянці від вул. Бастіонної до вул. Кутузова.

Про це УНІАН повідомили у пре-службі КМДА.

Крім того, через виконання робіт з поточного ремонту проїжджої частини з заміною гідроізоляції транспортної розв’язки через Наддніпрянське шосе Південного мостового переходу, естакада №2 (ПМП – міст Патона) з 21:00 5 серпня 2011 року до 07:00 8 серпня 2011 року буде частково обмежено рух автотранспорту. Також через ремонт проїжджої частини з заміною гідроізоляції на шляхопроводі на перетині вул. Кіквідзе із залізничними коліями станції «Київ-Московський» з 01:00 6 серпня до 07:00 8 серпня 2011 року буде частково обмежено рух автотранспорту.

Керівництво КК «Київавтодор» просить водіїв із розумінням поставитись до незручностей, пов’язаних із тимчасовими обмеженнями руху транспорту.

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