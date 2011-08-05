До 2025 року у Києві загальна площа автодоріг зросте утричі.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це повідомив заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО.

За його словами, до 2025 р. загальна площа доріг має збільшитись з 2% до 6%.

«Якщо порівнювати площу доріг і загальну цифру території міста, то у містах, на які ми рівняємось, вона становить 4-11%. Ми плануємо вийти на 6%. Є декілька напрямків розвитку даного процесу. Наприклад, реконструкція електричних мереж і будівництво на вивільнених територіях автомобільних магістралей», – пояснив заступник голови КМДА.

Р.КРАМАРЕНКО також повідомив, що до Дня Незалежності буде вирішено проблему із рухом від Столичного шосе до Поштової площі завдяки будівництву розв’язок біля станції метро «Дніпро» та на перехресті Столичного шосе з проспектом Науки.