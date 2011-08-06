У Львові з 10 серпня зросте проїзд в електротранспорті

У Львові з 10 серпня проїзд в електротранспорті зросте з 1 грн. до 1 грн. 25 коп.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, відповідне рішення прийняв виконавчий комітет міськради.

Пільговий проїзд становитиме 60 коп.

Як зазначили у ЛКП «Львівелектротранс», підвищення вартості проїзду на 25% все ж не покриває витрат підприємства.

Як інформує прес-служба мерії, на сьогодні «Львівелектротранс» має заборгованість з виплати заробітної платні своїм працівникам та штрафні санкції Пенсійного фонду через несвоєчасну сплату страхових внесків. Натомість ЛКП «Львівелектротранс» досі не отримало субвенцію з державного бюджету на перевезення пільгових категорій громадян.

«Якби ми отримали субвенцію з державного бюджету, а це 3,6 млн. грн., ми змогли б повністю виплатити зарплати нашим працівникам та розрахуватись з боргами», - повідомила заступник директора з економічних питань ЛКП «Львівелектротранс» Світлана МАРКОВА.

У зв’язку з цим Львівська міська рада ініціюватиме звернення до Кабінету міністрів з проханням відшкодувати заборгованість з виплати субвенцій на перевезення пільгових категорій пасажирів.

За словами С.МАРКОВОЇ, оптимальним для підприємства був би тариф на рівні 1,5 грн. «До речі, саме така вартість проїзду в електротранспорті діє у Харкові та у Житомирі», - додала вона.