На потяги ДЗ за 7 місяців через Інтернет оформлено понад 20 тис. квитків

За 7 місяців поточного року на поїзди формування Донецької залізниці (ДЗ) через систему «е-квиток» оформлено 20 404 проїзних документів, повідомили УНІАН у прес-службі Донецької залізниці.

Як зазначають залізничники, ця послуга з кожним місяцем стає все більш популярною серед пасажирів.

Тільки за липень 2011 через Інтернет оформили 7427 проїзних документів - у 5,2 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найчастіше послугою оформлення квитків через Інтернет користуються пасажири у кримському напрямку.

Довідка УНІАН. Через мережу Інтернет проїзний документ можна придбати на сайті www.e-kvytok.com.ua. Оплатити інтернет-замовлення та проїзні документи можна платіжною карткою Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП) або міжнародною платіжною карткою (VISA, MasterCard, VISA Elektron, Maestro). Після оплати пасажир отримує унікальний цифровий код, за пред'явленням якого він оформляє свій квиток у будь-якій залізничній касі в будь-який день до відправлення свого поїзда. Через систему «е-квиток» можна замовляти квитки за повну вартість та дитячі. Інші пільгові проїзні документи та групові замовлення оформляються виключно в касах. Попередній продаж проїзних документів починається за 45 діб до відправлення поїзда.