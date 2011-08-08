У Києві в квітні 2012р. з'являться тимчасові знаки орієнтування для вболівальників Євро-2012

У Києві в квітні 2012 року з'являться спеціальні тимчасові знаки маршрутного орієнтування у місті для вболівальників Євро-2012.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міськдержадміністрації.

Вже розроблена і погоджена з ДАІ схема розміщення вказівників транспортного орієнтування до основних об'єктів Євро-2012, які передбачені Правилами дорожнього руху України. Усього розроблено 40 дороговказів.

Крім того, розробляється міська концепція орієнтування на базі тимчасових вказівників, розроблених УЄФА. Виготовленням тимчасових знаків займається УЄФА, а їх встановлення та демонтаж забезпечує місто.

На період проведення фінальної частини чемпіонату в центрі міста планується встановити 100 інформаційних стендів з інформацією про туристично-екскурсійні маршрути українською та англійською мовами.