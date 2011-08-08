У липні Придніпровська залізниця збільшила перевезення пасажирів у дальньому сполученні на 1% - до 9,67 млн чол.

У липні 2011 р. Придніпровська залізниця (ПЗ) збільшила щодо липня 2010 перевезення пасажирів у дальньому сполученні на 1% - до 9,67 млн чоловік.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Придніпровської залізниці.

Порівняно з червнем ц.р. даний показник виріс на 4%.

У липні найпопулярнішим напрямком на ПЗ був Крим.

Обсяг вантажних перевезень на Придніпровській залізниці в липні склав 9,466 млн тонн. З них 5,211 млн тонн - залізна і марганцева руда, 1,131 млн тонн - кам'яне вугілля, 1,041 млн тонн - чорні метали.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» щорічно перевозить більше 227 млн тонн вантажів і 90 млн пасажирів.

Експлуатаційна мережа шляху ПЗ становить понад 3200 км, що складає близько 15% загальнодержавної залізничної мережі. Магістраль відправляє на внутрішній і зовнішній ринки 85% залізорудної сировини, більше 50% прокату чорних металів.

Придніпровська залізниця входить до міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.