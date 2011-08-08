Вартість проїзду на потягах Київ-Берлін і Київ-Варшава підвищиться?

Міністерство інфраструктури підготувало і виносить для громадського обговорення проект наказу Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні Схід-Захід», яким підвищиться вартість проїзду на напрямку Київ-Берлін і Київ-Варшава.

Як повідомляє УНІАН прес-служба міністерства, наказом пропонується затвердити незмінний рівень тарифів у всіх сполученнях на напрямку Схід-Захід. Разом з тим, як виняток, підвищиться вартість проїзду в поїзді № 29 Київ-Берлін на 22% і складе 1745,15 грн, проїзд в поїзді № 67 Київ-Варшава коштуватиме 892,16 грн, подорожчання складе 31%.

Як зазначають у відомстві, таке підвищення вартості квитка і плацкарти аргументовано тим, що німецькі залізниці встановили додаткову плату за проводку поїздів територією Німеччини. Зокрема, у 2010 році така плата становила в середньому 55 тис. євро на місяць, а в першому кварталі 2011 року - 37 тис. євро за місяць.

Як нагадують у Мінінфраструктури, рівень тарифів у міжнародному сполученні Схід-Захід не змінювався протягом останніх 10 років. Вартість проїзду змінювалася тільки залежно від коливання курсу євро до гривні.

Згідно з повідомленням, прийняття цього наказу дозволить встановити граничний рівень вартості квитка по території залізниць України, плацкарти у вагонах залізниць України на весь шлях прямування, перевезення багажу і порожнього пробігу спеціальних пасажирських поїздів і вагонів у сполученні між Україною та країнами далекого зарубіжжя.

Зауваження та пропозиції щодо зазначеного проекту приймаються до 5 вересня 2011 року в «Укрзалізниці».

Довідка УНІАН. Cьогодні на залізницях України діють тарифи, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв'язку від 18.08.2008 р. № 1037 «Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні Схід-Захід».