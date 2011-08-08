Головавтотрансінспекція посилила контроль автоперевізників на південному напрямку

На період літніх відпусток посилений контроль за автоперевізниками, які здійснюють перевезення відпочиваючих на південь країни.

Як повідомляє УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури, для попередження аварійності Головна державна інспекція на автомобільному транспорті посилила контроль за дотриманням автомобільними перевізниками транспортного законодавства України на території Криму.

При формуванні графіків рейдових перевірок особлива увага приділяється безпечному перевезенню організованих груп дітей до місць оздоровлення та відпочинку і назад.

Починаючи з 14 липня, перевірено 1371 транспортний засіб та виявлено 260 порушень вимог законодавства про автомобільний транспорт. На перевізників-порушників накладено штрафів на суму 147,5 тис. грн.

Також посилений державний контроль за автоперевізниками, які здійснюють перевезення пасажирів без ліцензій, відповідних дозволів і договорів із замовником перевезень і т.д. Головавтотрансінспекція спільно з Міністерством внутрішніх справ України активізувала діяльність спільних мобільних робочих груп для здійснення державного контролю на території України, тим самим підвищуючи ефективність боротьби з перевізниками, які здійснюють діяльність поза правовим полем. Влітку протягом місяця тривав комплекс профілактичних заходів «Автобус-2011», в якому були задіяні 3230 співробітників ДАІ, 204 співробітника Головавтотрансінспекції. Як результат - перевірено 70 тис. 619 автомобілів, при цьому винесено 1483 постанови про застосування фінансових санкцій на суму 1,4 млн грн. та приписи щодо усунення порушень.