«Укрзалізниця» цього року витратить 215 млн. грн. на ремонт вокзалів і платформ

«Укрзалізниця» в 2011 році передбачає здійснити ремонтні роботи на 167 вокзалах і реконструювати 105 платформ на загальну суму 214,8 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі відомства.

Згідно з повідомленням, зараз тривають роботи на 64 вокзалах і 42 платформах. Серед об`єктів - станції Донецьк, Львів, Красноград, Павлоград, Фастів, Жмеринка, Казатин.

За сім місяців ц.р. виконано робіт з ремонту вокзалів на суму 111,5 млн. грн. і реконструйовано пасажирських платформ на суму майже 18 млн. грн.