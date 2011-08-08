«Укрзалізниця» цього року витратить 215 млн. грн. на ремонт вокзалів і платформ
15:59, 08 серпня 2011Транспорт/Звя'зок
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«Укрзалізниця» в 2011 році передбачає здійснити ремонтні роботи на 167 вокзалах і реконструювати 105 платформ на загальну суму 214,8 млн. грн.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі відомства.
Згідно з повідомленням, зараз тривають роботи на 64 вокзалах і 42 платформах. Серед об`єктів - станції Донецьк, Львів, Красноград, Павлоград, Фастів, Жмеринка, Казатин.
За сім місяців ц.р. виконано робіт з ремонту вокзалів на суму 111,5 млн. грн. і реконструйовано пасажирських платформ на суму майже 18 млн. грн.
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