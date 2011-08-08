Придніпровська залізниця в I півріччі збільшила чистий прибуток на 35,8%

ДП «Придніпровська залізниця» за I півріччя 2011 р. збільшило чистий прибуток щодо I півріччя 2010 р. на 35,8%, або 9,768 млн. грн., - до 37,050 млн. грн.

Про це йдеться в офіційному звіті ПЗ, розміщеному на інтернет-сайті Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

За вказаний період дохід (виручка) ПЗ зріс на 14,3%, або на 633 млн. грн., - до 5,0389 млрд. грн. Чистий дохід збільшився на 17,4%, або на 622 млн. грн., - до 4,1947 млрд. грн.

За січень-червень ц.р. Придніпровська залізниця надала послуг з перевезення вантажів на суму 3,223 млрд. грн. і послуг з перевезення пасажирів на 608,3 млн. грн.

Залишкова вартість основних засобів ПЗ на кінець звітного періоду становила 12,88 млрд. грн., вартість власного капіталу - 3,334 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ДП «Придніпровська залізниця» щорічно перевозить більше 227 млн. тонн вантажів і 90 млн. пасажирів.

Експлуатаційна мережа шляху ПЗ становить понад 3200 км, що складає близько 15% загальнодержавної залізничної мережі. Магістраль відправляє на внутрішній і зовнішній ринки 85% залізорудної сировини, більше 50% прокату чорних металів. Придніпровська залізниця входить до міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.