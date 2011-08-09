Начальника Одеського порту звільнили з-під варти для участі у похоронах матері

У понеділок, близько 21-ї години, начальника Одеського морського торгового порту Миколу ПАВЛЮКА було звільнено з-під варти під підписку про невиїзд, повідомила сьогодні УНІАН адвокат чотири рази затриманого начальника порту Алла КОШЕНКО.

Вона додала, що раніше порушені кримінальні справи щодо М.ПАВЛЮКА об`єднано в одну справу. Нових звинувачень пред`явлено не було.

Напередодні Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА направила звернення на ім’я в.о. Генерального прокурора України Рената КУЗЬМІНА і заступника Генерального прокурора України – прокурора Автономної Республіки Крим Степана МОЛИЦЬКОГО - «дати можливість затриманому начальнику Одеського порту М.ПАВЛЮКУ проводити в останню путь свою матір, яка раптово померла, не дочекавшись повернення сина додому».

«Материнське серце жінки, яка безсонними ночами чекала сина з в`язниці, не витримало такої наруги. Хто наступний?» – наголошується у зверненні Н.КАРПАЧОВОЇ.

Нагадаємо, 6 серпня Центральний райсуд Сімферополя вчетверте звільнив М.ПАВЛЮКА під підписку про невиїзд, проте зразу ж Героя України було затримано за новою кримінальною справою, порушеною проти нього.