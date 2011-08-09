Південно-Західна залізниця внесла зміни до розкладу приміських поїздів

У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на перегоні Київ-Пасажирський - Київ-Волинський, Південно-Західна залізниця 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 і 17 серпня поточного року вносить зміни до розкладу руху поїздів приміського сполучення у напрямку Київ-Пасажирський - Борщагівка та Дарниця - Київ-Петрівка - Дарниця.

Про це УНІАН повідомила прес-служба ПЗЗ.

У зв'язку з цим залізничники просять пасажирів звертати увагу на зміни, що відбуваються у розкладі руху поїздів приміського сполучення.

Крім того, 10 і 17 серпня буде скасовано курсування поїздів приміського сполучення № 6706/05 Борщагівка-тех. - Кагарлик і 6726/25 Кагарлик - Борщагівка-тех.