Янукович звільнив Краснокутського з посади голови Держслужби спецзв'язку

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом № 810/2011 призначив Сергія КРАСНОКУТСЬКОГО заступником голови Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України. Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави. Іншим своїм указом №809/2011 В.ЯНУКОВИЧ звільнив С.КРАСНОКУТСЬКОГО з посади голови Державної служби зв`язку України.

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