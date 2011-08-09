У Росії в авіакатастрофі транспортного літака загинуло 11 осіб
17:42, 09 серпня 2011Транспорт/Звя'зок
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Внаслідок катастрофи транспортного літака АН-12 в Магаданській області Росії загинули 11 людей. Про це повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням на Далекосхідну транспортну прокуратуру.
На борту літака перебували 9 членів екіпажу та 2 пасажири.
Літак попросив про аварійну посадку в аеропорту Магадана, а потім зник з екранів радарів. Про виявлені несправності пілоти повідомили тоді, коли АН-12 перебував на відстані 300 кілометрів від Магадана. Попередньо, в літака загорівся правий двигун і почало витікати пальне.
Літак здійснював політ з Магадана на Чукотку. Його уламки знайшли в Магаданській області за 200 кілометрів від селища Омсучкан.
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