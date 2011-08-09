Кабмін схвалив передачу 122 тис. км доріг у ведення місцевих адміністрацій

Кабінет Міністрів України підтримав зміни до Концепції реформування системи державного управління автодорогами загального користування і затвердив план заходів з її реалізації, серед яких - передача близько 122 тис. км доріг місцевого значення разом з відповідним фінансуванням місцевим адміністраціям.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, відповідний проект розпорядження Кабінету міністрів України «Деякі питання реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування» було винесено на розгляд уряду 3 серпня п.р.

Як відзначають у міністерстві, таким чином, реалізація Концепції дозволить розширити повноваження і підвищити відповідальність місцевих органів виконавчої влади з управління автомобільними дорогами місцевого значення.

Також буде проведено реструктуризацію ДАК «Автомобільні дороги України». При цьому для створення конкурентного середовища і підвищення якості робіт на ринку з експлуатації доріг планується залучати приватні компанії.