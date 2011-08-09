«Укрзалізниця» заявляє про недостовірність інформації про придбання «золотих» телефонів

Інформація про те, що «Укрзалізницею» нібито придбані «золоті» телефони, є недостовірною, що підтверджується технічними характеристиками вищенаведених телефонів, які є у вільному доступі для всіх користувачів мережі Інтернет.

Про це йдеться в офіційному роз`ясненні «Укрзалізниці» з приводу здійснення державних закупівель і повідомлень в ЗМІ про придбання відомством дорогих телефонів.

Як наголошується у повідомленні, склалася ситуація, коли представники ЗМІ вихоплюють уривчасті дані про ту чи іншу закупівлю для створення штучної сенсації.

Як пояснюється у повідомленні, 16 травня ц.р. «Укрзалізниця» розпочала процедуру закупівлі апаратури радіо- і телевізійної передавальної (мобільні телефони).

У технічному завданні до документації конкурсних торгів були заявлені мобільні телефони таких марок: Samsung, Nokia і HTC (або еквівалент) загальною чисельністю 122 одиниці. Моделі мобільних телефонів Nokia мають такі назви: 6700c Chrome, 6303i STEEL, 6700c Gold, 2710Navi Black, 6303i MATT BLACK, E 52-1 Metal Alluminium, E 52-1 BLACK Alluminium, N8 Dark Grey, що «говорить виключно про колір корпусу телефону».

Як зазначають у відомстві, в Інтернеті можна знайти опис телефону Nokia 6700c Gold, в якому указується інформація, що корпус телефону покритий золотом 18 карат, «але це не більш ніж піар-акція, яка направлена на підвищення рівня продажів даної моделі телефону». У справжніх технічних характеристиках на телефони на сайті представництва Nokia в Україні відсутня інформація про наявність золота в корпусі даної моделі телефону, стверджують в «Укрзалізниці».

У відомстві також зазначають, що з 122 телефонів «Укрзалізницею» досі не придбано жодного телефону за цим договором.

Щодо загальної вартості мобільних телефонів, у відомстві зазначають: «Порівнювати пропоновані переможцем торгів ціни з цінами інтернет-магазинів недоцільно у зв`язку з тим, що інтернет-магазини можуть діяти навіть без державної реєстрації юридичної особи, продавати несертифікований товар, багатьма інтернет-магазинами навіть не надається гарантія на товар, відсутні документи про якість товару й інше». При цьому жоден з інтернет-магазинів не виявив бажання взяти участь у конкурсних торгах, що проводяться «Укрзалізницею».

Нагадаємо, сьогодні, 9 серпня, у ЗМІ з`явилася інформація про те, що "Укрзалізниця" на тендері закупила у ТД "Метрополіс" 112 мобільних телефони на суму 328 тис. гривень. При цьому наголошувалося, що в цю партію входить і 10 телефонів Nokia 6700c Gold, корпус якого покритий 18 каратами золота.