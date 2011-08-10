Справи проти Павлюка були порушені через його відмову звільнитися - депутат облради

Кримінальні справи проти начальника Одеського морського торгового порту Миколи ПАВЛЮКА були порушені після його відмови піти з посади.

Таку думку депутат Одеської обласної ради від партії «Сильна Україна», заступник голови Спілки юристів України Валерій ЛОКАЙЧУК висловив 9 серпня на засіданні круглого столу на тему: «Арешт М.ПАВЛЮКА: боротьба з корупцією чи рейдерство? Сучасні методи рейдерських захоплень підприємств».

За словами В.ЛОКАЙЧУКА, М.ПАВЛЮК “не вписався” в політичну і економічну вертикалі, які вибудовує керівництво країни і Партії регіонів. Тому можновладці не могли його потерпіти в економічній вертикалі».

«Ось ПАВЛЮКУ і сказали, що він повинен піти, а він вирішив, що зуміє утриматися на своєму місці, - заявив В.ЛОКАЙЧУК. – Тоді на нього завели кримінальну справу на 170 тисяч гривень. Перший дзвіночок такий. Проте ПАВЛЮК продовжував упиратися, і його «здали» по повній».

«Чинити опір, як бачите, дуже складно, - зазначив заступник голови Спілки юристів України. - Дивіться, що твориться навколо: банк «Південний», завод «Стальканат», мережа магазинів «Антошка». Це все структури, де блискуча адвокатська підтримка, але їх, незважаючи на це, буквально рвуть на частини. Тенденція дуже тривожна».

В.ЛОКАЙЧУК підкреслив, що ситуація, яка виникла в Одеському порту, – це не традиційне рейдерське захоплення підприємства, тому рівень юридичного забезпечення не спрацьовує. «Якщо є замовлення, юридична грамотність не допоможе», - зазначив він.

В.ЛОКАЙЧУК стверджує, що «люди, які стоять на чолі владної і економічної вертикалі, прагнуть перехопити договори спільної діяльності, які діють зараз у порту. Тим часом, поки ПАВЛЮК очолює порт, зробити це неможливо»

Депутат облради вважає, що в ситуації з ОМТП відбувається «перерозподіл власності на користь влади».

Як повідомляв УНІАН, за даними на кінець липня було відомо про три кримінальні справи проти 71-річного М.ПАВЛЮКА. Всі вони порушені за ч.2 ст. 364 КК - зловживання службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків.

Перший раз прокуратура Криму затримала М.ПАВЛЮКА 22 липня і доставила до сімферопольського ізолятора.

Центральний райсуд Сімферополя 25 липня відпустив М.ПАВЛЮКА з ізолятора під заставу в 180 тис. грн., після чого керівник порту потрапив до лікарні в Одесі, 27 липня його знову затримали і доставили до ізолятора в Криму.

Суд 29 липня продовжив термін утримання М.ПАВЛЮКА в ізоляторі до 2 серпня, а 2-го - до 4 серпня. 4 серпня він відпустив керівника держпідприємства під підписку про невиїзд, а прокуратура знову затримала.

Увечері 8 серпня М.ПАВЛЮКА звільнили з-під варти під підписку про невиїзд, щоб він зміг поховати свою матір.