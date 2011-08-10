На Придніпровській залізниці за 7 місяців попередили крадіжки на суму понад 360 тис. грн

Працівники відомчої воєнізованої охорони Придніпровської залізниці (ПЗ) протягом 7 місяців 2011 року попередили 389 випадків крадіжок вантажів та майна залізниці на суму понад 360 тисяч гривень. Як повідомляє УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури, затримано 387 порушників. Зокрема, 5 серпня 2011 оперативна група стрілецької команди Верхівцеве затримала непрацюючого громадянина, який намагався викрасти 1267 кг металобрухту. Грабіжника передали до лінійного відділу міліції на станції Верхівцеве.

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