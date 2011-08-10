У центрі Чернігова перекинувся мікроавтобус з людьми
12:42, 10 серпня 2011Транспорт/Звя'зок
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Сьогодні в центрі Чернігова перекинувся мікроавтобус, повідомили УНІАН у прес-службі Відділу Державтоінспекції УМВС у Чернігівській області.
Автомобіль «Пежо-408» під керуванням водія з Мінська рухався по другорядній вулиці й не надав перевагу в русі маршрутному мікроавтобусу. За попередніми даними, водій порушив правила дорожнього руху і не зробив обов'язкової зупинки, як того вимагає встановлений знак.
В результаті зіткнення мікроавтобус перекинувся.
В автомобілі та маршрутці знаходилося по п'ять чоловік, у тому числі підліток. Ніхто з них серйозних травм не отримав. Однією з потерпілих була надана медична допомога, від госпіталізації вона відмовилася.
За фактом ДТП проводиться перевірка.
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