У центрі Чернігова перекинувся мікроавтобус з людьми

Сьогодні в центрі Чернігова перекинувся мікроавтобус, повідомили УНІАН у прес-службі Відділу Державтоінспекції УМВС у Чернігівській області.

Автомобіль «Пежо-408» під керуванням водія з Мінська рухався по другорядній вулиці й не надав перевагу в русі маршрутному мікроавтобусу. За попередніми даними, водій порушив правила дорожнього руху і не зробив обов'язкової зупинки, як того вимагає встановлений знак.

В результаті зіткнення мікроавтобус перекинувся.

В автомобілі та маршрутці знаходилося по п'ять чоловік, у тому числі підліток. Ніхто з них серйозних травм не отримав. Однією з потерпілих була надана медична допомога, від госпіталізації вона відмовилася.

За фактом ДТП проводиться перевірка.