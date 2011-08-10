Південно-Західна залізниця на 10-12 серпня змінила розклад руху поїздів по ряду напрямків

Південно-Західна залізниця, у зв'язку з проведенням ремонтних робіт, змінила розклад руху поїздів приміського сполучення у напрямку Київ-Фастів та Ніжин-Київ. Як повідомляє УНІАН прес-служба ПЗЗ, 10, 11, 12 серпня зміниться розклад руху електропоїзда № 6917 сполученням Ніжин - Київ-Пасажирський - Північна, а з 5 серпня по 1 вересня - електропоїзда № 6025 сполученням Київ-Фастів.

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